Ижевские полицейские ищут стиральную машину, которая пропала в ночь на 14 мая

Опубликована: Сегодня 11:45



фото: oboi.cc фото: oboi.cc

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») и задержали 33-летнего ранее судимого ижевчанина, которому теперь грозит лишение свободы на срок до 5 лет. До избрания меры пресечения подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают похищенное имущество.