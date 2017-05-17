Ижевские полицейские ищут стиральную машину, которая пропала в ночь на 14 мая

Опубликована: Сегодня 11:45

фото: oboi.cc
Ижевчанин обратился в полицию с заявлением о пропаже стиральной машины. Выяснилось, что 51-летний житель одного из домов по ул. 9 Января в ночь с 13 на 14 мая распивал с приятелем спиртные напитки, а после того, как уснул, гость вынес из его квартиры технику для стирки. Ущерб от преступления оставил 15 тыс рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») и задержали 33-летнего ранее судимого ижевчанина, которому теперь грозит лишение свободы на срок до 5 лет. До избрания меры пресечения подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают похищенное имущество.



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