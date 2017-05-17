Еще один артиллерийский снаряд времен Гражданской войны уничтожили в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:34



фото: пресс-служба Росгвардии по УР фото: пресс-служба Росгвардии по УР

Специалисты-взрывотехники Росгвардии установили, что обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен 1902-1930 годов. Заржавевшие части взрывателя в любой момент могли спровоцировать взрыв, в связи с чем боеприпас был вывезен в безопасное место и уничтожен путем подрыва.