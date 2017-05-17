Еще один артиллерийский снаряд времен Гражданской войны уничтожили в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:34

фото: пресс-служба Росгвардии по УР
Еще один артиллерийский снаряд времен Гражданской войны уничтожили в Удмуртии. Информация об опасной находке в Балезино при раскопках у водозаборного узла реки Чепца поступила 16 мая. На место обнаружения незамедлительно направили группу инженерно-технического отдела ОМОНа.

Специалисты-взрывотехники Росгвардии установили, что обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен 1902-1930 годов. Заржавевшие части взрывателя в любой момент могли спровоцировать взрыв, в связи с чем боеприпас был вывезен в безопасное место и уничтожен путем подрыва.
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