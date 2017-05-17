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Руководство ижевского лагеря «Дружба» оштрафовали на 800 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 13:19 Государственная инспекция труда Удмуртии наложила 800 тыс. рублей штрафа на руководство лагеря «Дружба», где произошло групповое заболевание школьников, приехавших на чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?». Как пишет информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства, вынесено 16 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности.
Инспекция выявила 44 нарушения, среди которых допуск к работе лиц, без обучения и инструктажей по охране труда, обязательных медицинских осмотров; допуск работников без подтверждающих документов об образовании и квалификации; непроведение специальной оценки условий труда; с работниками не заключены договоры и так далее.
Также 19 работников лагеря отстранены от работы, как не прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний требований охраны труда. Кроме того, работодателю выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Напомним, ранее заведующей столовой ижевского лагеря «Дружба» предъявили обвинение по статье 236 УК России («Нарушение санаторно-эпидемиологических норм», а лагерь закрыли на 30 суток.