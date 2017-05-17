|
В Ижевске перебегавший дорогу в неположенном месте подросток попал под колеса иномарки
Опубликована: Сегодня 14:03 Переходящий проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода 12-летний мальчик попал под колеса «Рено», за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по УР, ДТП произошло накануне, 16 мая в 17.05 напротив дома № 51 по улице Орджоникидзе в Ижевске.
В результате наезда ребенок получил травмы. В Госавтоинспекции отметили, что пешеходный переход находился в непосредственной близости от места совершения ДТП.