В Ижевске перебегавший дорогу в неположенном месте подросток попал под колеса иномарки

Опубликована: Сегодня 14:03

фото: newsregions.ru
Переходящий проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода 12-летний мальчик попал под колеса «Рено», за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по УР, ДТП произошло накануне, 16 мая в 17.05 напротив дома № 51 по улице Орджоникидзе в Ижевске.

В результате наезда ребенок получил травмы. В Госавтоинспекции отметили, что пешеходный переход находился в непосредственной близости от места совершения ДТП.


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