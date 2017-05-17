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После развода британка накачала грудь до 32 размера
Опубликована: Сегодня 14:44 Мать троих детей после развода решила кардинально изменить образ, и в этом ей помогли пластические хирурги. Все деньги, доставшиеся ей после расставания с мужем, 51-летняя британка Шерон Перкинс потратила на пластические операции.
В ходе первой, стоимостью в 4500 фунтов (более трети миллиона рублей), хирурги закачали в грудь британки более литра силикона. Потом была еще одна операция, потом еще и еще. В результате Шерон стала обладательницей самого большого бюста в Великобритании, а может, и в мире, сообщают Дни.ру.
По признанию самой Шерон, пластическая хирургия стала для нее чем-то вроде наркотика. Но результатами самой первой операции модель осталась неудовлетворена. Груди ей показались недостаточно объемными. "Когда я впервые сделала операцию, они были такими большими и опухшими. Но потом опухоль немного спала, и они стали казаться меньше", – вспоминает Шерон.
Теперь у Шерон – 32 размер груди, а ее новый возлюбленный Карл Гамильтон с удовольствием фотографируется в обнимку с бюстом избранницы и говорит, что груди Шерон – его "лучшие друзья".
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