Еще 30 остановочных павильонов установят в Ижевске в этом году

Опубликована: Сегодня 15:30



фото: ra-avtor.ru фото: ra-avtor.ru

- Шабердинский тракт (остановка «Улица Чайковского», по ходу из центра),- ул. Гагарина (остановка «Улица Механизаторская», по ходу в центр),- ул. Сельская (остановка «Переулок Янтарный (Удмуртплем)», по ходу в центр),- ул. Холмогорова (остановка «Гимназия № 83», по ходу в сторону ул. Удмуртской),- ул. 10 лет Октября (остановка «Улица Чехова», по ходу в центр),- ул. Новошестнадцатая (остановка «Школа искусств», по ходу из центра),- ул. Куреговская (остановка «Микрорайон Новые парники», высадка-посадка),- ул. К. Маркса (остановка «Воткинская линия», по ходу в центр),- Шабердинский тракт (остановка «Лесхоз», по ходу в центр),- ул. Крылова (остановка «Лесозавод», по ходу в центр),- ул. Сабурова (остановка «Поликлиника нефтяников», по ходу в центр),- ул. Барышникова (остановка «Магазин «Жигули», по ходу в сторону ул. Ленина),- ул. Автозаводская (остановка «Улица Автозаводская», по ходу из центра),- ул. Удмуртская (остановка «Радиозавод», по ходу в центр),- ул. 40 лет Победы (остановка «Улица Молдавская», по ходу из центра),- ул. Серова (остановка «Улица Шишкина», по ходу в центр),- ул. 40 лет Победы (остановка «Улица Т. Барамзиной», по ходу из центра),- ул. Автономная (остановка «Улица Огнеупорная», посадка),- ул. Камбарская (остановка «Улица Камбарская»),- ул. Автозаводская (остановка «Разворотное кольцо», по ходу в центр),- ул. Кирова (остановка «Парк им. С. Кирова», по ходу в центр),- ул. Азина (остановка «Администрация Ленинского района», по ходу из центра),- проезд Дерябина (остановка «Станкострой», по ходу движения в центр).Кроме того, еще 8 павильонов установят взамен тех торгово-остановочных комплексов, что будут снесены в 2017 году.