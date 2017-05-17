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Еще 30 остановочных павильонов установят в Ижевске в этом году
Опубликована: Сегодня 15:30 В столице Удмуртии в этом году планируется установить около 30 новых остановочных павильонов. В настоящее время Службой благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска сформирован перечень остановок общественного транспорта для установки павильонов, которые будут установлены до 1 сентября 2017 года. В него вошли следующие улицы:
- Шабердинский тракт (остановка «Улица Чайковского», по ходу из центра),
- ул. Гагарина (остановка «Улица Механизаторская», по ходу в центр),
- ул. Сельская (остановка «Переулок Янтарный (Удмуртплем)», по ходу в центр),
- ул. Холмогорова (остановка «Гимназия № 83», по ходу в сторону ул. Удмуртской),
- ул. 10 лет Октября (остановка «Улица Чехова», по ходу в центр),
- ул. Новошестнадцатая (остановка «Школа искусств», по ходу из центра),
- ул. Куреговская (остановка «Микрорайон Новые парники», высадка-посадка),
- ул. К. Маркса (остановка «Воткинская линия», по ходу в центр),
- Шабердинский тракт (остановка «Лесхоз», по ходу в центр),
- ул. Крылова (остановка «Лесозавод», по ходу в центр),
- ул. Сабурова (остановка «Поликлиника нефтяников», по ходу в центр),
- ул. Барышникова (остановка «Магазин «Жигули», по ходу в сторону ул. Ленина),
- ул. Автозаводская (остановка «Улица Автозаводская», по ходу из центра),
- ул. Удмуртская (остановка «Радиозавод», по ходу в центр),
- ул. 40 лет Победы (остановка «Улица Молдавская», по ходу из центра),
- ул. Серова (остановка «Улица Шишкина», по ходу в центр),
- ул. 40 лет Победы (остановка «Улица Т. Барамзиной», по ходу из центра),
- ул. Автономная (остановка «Улица Огнеупорная», посадка),
- ул. Камбарская (остановка «Улица Камбарская»),
- ул. Автозаводская (остановка «Разворотное кольцо», по ходу в центр),
- ул. Кирова (остановка «Парк им. С. Кирова», по ходу в центр),
- ул. Азина (остановка «Администрация Ленинского района», по ходу из центра),
- проезд Дерябина (остановка «Станкострой», по ходу движения в центр).
Кроме того, еще 8 павильонов установят взамен тех торгово-остановочных комплексов, что будут снесены в 2017 году.
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