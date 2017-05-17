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За призыв к экстремизму в соцсети ижевчанин может потерять свободу
Опубликована: Сегодня 16:14 За размещение в соцсети картинки с текстом, призывающим к экстремизму, ижевчанин может лишиться свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело 25-летнего молодого человека, заведенное по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), направлено в суд.
Изображение с текстом, содержащим публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, обвиняемый разместил в 2015 году в социальной сети "ВКонтакте". В ходе расследования молодой человек с предъявленным обвинением согласился и дал признательные показания.
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