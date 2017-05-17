За призыв к экстремизму в соцсети ижевчанин может потерять свободу

Опубликована: Сегодня 16:14



фото: geektimes.ru фото: geektimes.ru

Изображение с текстом, содержащим публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, обвиняемый разместил в 2015 году в социальной сети "ВКонтакте". В ходе расследования молодой человек с предъявленным обвинением согласился и дал признательные показания.