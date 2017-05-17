За призыв к экстремизму в соцсети ижевчанин может потерять свободу

Опубликована: Сегодня 16:14

фото: geektimes.ru
За размещение в соцсети картинки с текстом, призывающим к экстремизму, ижевчанин может лишиться свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело 25-летнего молодого человека, заведенное по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), направлено в суд.

Изображение с текстом, содержащим публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, обвиняемый разместил в 2015 году в социальной сети "ВКонтакте". В ходе расследования молодой человек с предъявленным обвинением согласился и дал признательные показания.
Загрузка...
Теги
животные Александр Волков телевидение Воткинск рейтинг банк ремонт кино творчество туризм Госсовет УР прокуратура ветеран СКП Можга вода Новый год/Рождество Россия мода футбол видео торговля дети ГИБДД финансы траур США алкоголь самолет выставка Игра медицина погода фестиваль долг свадьба Владимир Путин розыск депутат молодежь технологии Завьялово лес конкурс семья звезда ГЖД строительство убийство здоровье физкультура суд Ува Ижавто пожар Балезино СМИ Украина терроризм штраф выборы инвалид Малая Пурга Ижевск ИжГТУ МЧС хоккей праздник Москва Удмуртия Дмитрий Медведев правительство транспорт дороги зоопарк безопасность бизнес промышленность бюджет ДТП оружие ЖКХ пенсия спортсмен музыка преступление Глазов образование Интернет религия полиция Голливуд занятость природа Сарапул наркотики пристав армия МВД школа
Все теги
Яндекс.Погода