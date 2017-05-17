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В Ижевске автомобиль такси угнали с автозаправочной станции
Опубликована: Сегодня 18:08 Сегодня ранним утром в Ижевске угнали автомобиль такси. Инцидент произошел примерно в 5.50 на автозаправке по ул. Чугуевского.
«Около 5:50 утра с АЗС «Газпром» на ул. Василия Чугуевского был угнан автомобиль «Hyundai Solaris» черного цвета с литыми дисками белого цвета, с шашками такси "43". Последний раз автомобиль был замечен на камерах возле Хоз.базы, из города не выезжал. Если кто-то увидел, сообщайте по номерам телефонов ГИБДД», - написал в группе ИГГС Андрей Кузьминых.
Выяснилось, что водитель такси вышел из автомобиля, оставив ключи в замке зажигания, чем и воспользовался пьяный угонщик. Злоумышленника задержали около полудня. Автомобиль обнаружили на улице Степной, около частного дома, в котором и проживал злодей.
«Мужика уже поймали ,к нему домой зашли ,а ключи лежали на столе», - уточнил обстоятельства происшествия невольный свидетель Тофик Амиров, уточнивший, что мужчина был пьян.
Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Угонщику грозит уголовное преследование.
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