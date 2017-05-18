Евросоюз отменил визы для украинцев

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: putinrossiya.ru фото: putinrossiya.ru

Согласно утвержденному регламенту, теперь текст документа должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, и через 20 дней безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу.Граждане Украины смогут въезжать в страны Шенгенской зоны, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода. При этом разрешения на работу и учебу в Евросоюзе безвизовый режим не дает.