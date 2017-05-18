Евросоюз отменил визы для украинцев

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: putinrossiya.ru
В Страсбурге состоялась торжественная церемония подписания соглашения, разрешающего украинцам безвизовый въезд в Евросоюз. Свои подписи под документом оставили президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД Мальты Кармело Абела, председательствующая в Совете ЕС. Как пишет Lenta, на церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Согласно утвержденному регламенту, теперь текст документа должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, и через 20 дней безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу.

Граждане Украины смогут въезжать в страны Шенгенской зоны, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода. При этом разрешения на работу и учебу в Евросоюзе безвизовый режим не дает.


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