К юбилею Калашникова в Удмуртии выпустят памятную монету, марку и организуют передвижную выставку Опубликована: Сегодня 09:17

фото: forsmi.ru фото: forsmi.ru Врио главы Удмуртии рассказал журналистам об итогах рабочего совещания по подготовке к празднованию юбилея Михаила Калашникова. По словам руководителя региона, сейчас идет обсуждение по ряду проектов, которые актуальны не только на территории Удмуртии, но и России. Об этом пишет информагентство «Сусанин».



«Да, вы знаете, что в 2019 году 100-летие со дня рождения нашего соотечественника. Предполагается, что 25 мая под руководством вице-премьера Рогозина пройдет первое заседание оргкомитета. Мы готовимся и к оргкомитету, и к 100-летию. Сегодня мы обсуждали те мероприятия, которые считаем достойными этого замечательного события. Встреча прошла конструктивно», - сказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.



По его словам, на данный момент обсуждаются глобальные проекты и проекты, которые актуальны в формате республики. «Было поддержано участниками совещания, что нужна качественная передвижная масштабная выставка-экспозиция. Мы приложим усилия, чтобы она прошла не только в крупнейших городах России, но и мира. У нас есть понимание запроса, поскольку Михаил Тимофеевич Калашников - это не только про Удмуртию, но и про весь мир», - сказал Александр Бречалов.



Также он отметил, что на данный момент есть «соответствующие правовые документы» о том, что в 2019 году в Ижевске пройдет чемпионат Европы среди юниоров по дзюдо. «С министром будем в ближайшее время на эту тему разговаривать. Есть еще очень много достойных мероприятий: музей, выпуск различной продукции, документальный фильм, есть идеи по театральной постановке – желание есть у многих включиться в эту работу. Думаю, до 25 мая предварительный итог, сценарий мы уже подведем», - сказал руководитель региона.



По словам Бречалова, уже подготовлено письмо в Центробанк, чтобы выпустить юбилейную монету. «Наверно, целесообразно говорить и о марке. Если есть какие-то предложения мы будем им рады», - уточнил врио главы.



Бречалов также отметил, что сейчас стоит забыть о списке объектов, которые хотели отремонтировать к юбилею. «А давайте вообще про список не говорить. Эта тема очень подвижная. Нам бы хотелось, чтобы весь Ижевск здесь отстроили к 100-летию Калашникова, но мы понимаем, что это по сути и по контенту неправильно. Но давайте сконцентрируемся на том, чтобы мы хотели сделать к празднику. Конечно, это набережная. Если не весь комплекс завода, который разрушается, то хотя бы центральную его часть», - сказал Бречалов, который отметил инициативу по расширению музея и включением в него различных интерактивов. «Первоначально в списке был и аэропорт и много всего другого, но я считаю, что это нужно забыть. Целеполагание должно быть – не как можно больше денег взять у федерации и отремонтировать что-то. Целеполагание должно быть - как можно лучше провести этот год», - рассказал врио главы.



По его словам, «Калашникова, к сожалению, знают больше, чем саму Удмуртию», а юбилей нужно воспринимать как шанс заявить о республике на весь мир. «У нас есть прекрасный шанс, чтобы донести стране и миру, что Ижевск - это обязательное место для посещения в 2019 году. Давайте поменяем целеполагание – те объекты, которые были первоначально в списке, они могут быть предметом частного государственного партнерства, концессии и интересом бизнеса, причинно-следственная связь была неправильной. Нам нужно классно провести это мероприятие и показать, что Калашников - это Удмуртия, а Удмуртия - это Калашников», - сказал руководитель региона.



Напомним, ранее говорилось о том, что в план подготовки к празднованию юбилея вошло строительство проспекта Калашникова, реконструкция главного корпуса оружейного Ижевского оружейного завода (башни Ижмаша), продолжение ремонта набережной городского пруда, а также реконструкция библиотеки имени Ленина и строительство тетра юного зрителя.



19 января прошлого года во время пресс-конференции премьер-министр республики Виктор Савельев заявил, что Удмуртия рассчитывает получить более 20 млрд рублей из федерального бюджета, однако в мае этого года врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о том, что республика таких денег не получит. «Да, вы знаете, что в 2019 году 100-летие со дня рождения нашего соотечественника. Предполагается, что 25 мая под руководством вице-премьера Рогозина пройдет первое заседание оргкомитета. Мы готовимся и к оргкомитету, и к 100-летию. Сегодня мы обсуждали те мероприятия, которые считаем достойными этого замечательного события. Встреча прошла конструктивно», - сказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.По его словам, на данный момент обсуждаются глобальные проекты и проекты, которые актуальны в формате республики. «Было поддержано участниками совещания, что нужна качественная передвижная масштабная выставка-экспозиция. Мы приложим усилия, чтобы она прошла не только в крупнейших городах России, но и мира. У нас есть понимание запроса, поскольку Михаил Тимофеевич Калашников - это не только про Удмуртию, но и про весь мир», - сказал Александр Бречалов.Также он отметил, что на данный момент есть «соответствующие правовые документы» о том, что в 2019 году в Ижевске пройдет чемпионат Европы среди юниоров по дзюдо. «С министром будем в ближайшее время на эту тему разговаривать. Есть еще очень много достойных мероприятий: музей, выпуск различной продукции, документальный фильм, есть идеи по театральной постановке – желание есть у многих включиться в эту работу. Думаю, до 25 мая предварительный итог, сценарий мы уже подведем», - сказал руководитель региона.По словам Бречалова, уже подготовлено письмо в Центробанк, чтобы выпустить юбилейную монету. «Наверно, целесообразно говорить и о марке. Если есть какие-то предложения мы будем им рады», - уточнил врио главы.Бречалов также отметил, что сейчас стоит забыть о списке объектов, которые хотели отремонтировать к юбилею. «А давайте вообще про список не говорить. Эта тема очень подвижная. Нам бы хотелось, чтобы весь Ижевск здесь отстроили к 100-летию Калашникова, но мы понимаем, что это по сути и по контенту неправильно. Но давайте сконцентрируемся на том, чтобы мы хотели сделать к празднику. Конечно, это набережная. Если не весь комплекс завода, который разрушается, то хотя бы центральную его часть», - сказал Бречалов, который отметил инициативу по расширению музея и включением в него различных интерактивов. «Первоначально в списке был и аэропорт и много всего другого, но я считаю, что это нужно забыть. Целеполагание должно быть – не как можно больше денег взять у федерации и отремонтировать что-то. Целеполагание должно быть - как можно лучше провести этот год», - рассказал врио главы.По его словам, «Калашникова, к сожалению, знают больше, чем саму Удмуртию», а юбилей нужно воспринимать как шанс заявить о республике на весь мир. «У нас есть прекрасный шанс, чтобы донести стране и миру, что Ижевск - это обязательное место для посещения в 2019 году. Давайте поменяем целеполагание – те объекты, которые были первоначально в списке, они могут быть предметом частного государственного партнерства, концессии и интересом бизнеса, причинно-следственная связь была неправильной. Нам нужно классно провести это мероприятие и показать, что Калашников - это Удмуртия, а Удмуртия - это Калашников», - сказал руководитель региона.Напомним, ранее говорилось о том, что в план подготовки к празднованию юбилея вошло строительство проспекта Калашникова, реконструкция главного корпуса оружейного Ижевского оружейного завода (башни Ижмаша), продолжение ремонта набережной городского пруда, а также реконструкция библиотеки имени Ленина и строительство тетра юного зрителя.19 января прошлого года во время пресс-конференции премьер-министр республики Виктор Савельев заявил, что Удмуртия рассчитывает получить более 20 млрд рублей из федерального бюджета, однако в мае этого года врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о том, что республика таких денег не получит.

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