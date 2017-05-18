Александр Бречалов посетил Ижевский автозавод LADA

Опубликована: Сегодня 10:01



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

На рабочей встрече руководитель завода Михаил Рябов и врио Главы Удмуртии обсудили дальнейшие перспективы развития предприятия и производственные планы на текущий год.Именно в 2017 году будет запущено производство новой модели - LADA Vesta SW/SW Cross. В прошлом году с конвейера Ижевского автомобильного завода сошло 96 250 автомобилей. В бюджеты всех уровней перечислено 1 546 391 тыс. рублей налогов.Напомним, что с 2013 года на предприятии реализуется инвестиционный проект по модернизации производственного комплекса.