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Александр Бречалов посетил Ижевский автозавод LADA
Опубликована: Сегодня 10:01 Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов в среду, 17 мая, посетил Ижевский автозавод LADA. Во время небольшой экскурсии по производственным площадям Александру Бречалову показали прессовое производство, сварочное, окрасочное и сборочное производство, а также цехи окраски и литья пластика.
На рабочей встрече руководитель завода Михаил Рябов и врио Главы Удмуртии обсудили дальнейшие перспективы развития предприятия и производственные планы на текущий год.
Именно в 2017 году будет запущено производство новой модели - LADA Vesta SW/SW Cross. В прошлом году с конвейера Ижевского автомобильного завода сошло 96 250 автомобилей. В бюджеты всех уровней перечислено 1 546 391 тыс. рублей налогов.
Напомним, что с 2013 года на предприятии реализуется инвестиционный проект по модернизации производственного комплекса.
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