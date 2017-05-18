В Удмуртии над 10-летним мальчиком надругался его 15-летний знакомый

Опубликована: Сегодня 10:45

фото: lentaregion.ru
В Удмуртии уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) возбудили в отношении 15-летнего жителя Можгинского района. В ходе следствия выяснилось, что 15 мая обвиняемый нашел дома спиртосодержащую жидкость, которую тут же выпил и пошел гулять. На улице он встретил знакомого 10-летнего мальчика, привел его в лесной массив, и в сооруженном детьми для игр домике, избивая и угрожая ребенку надругался над ним. Придя домой, мальчик сообщил о случившемся матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

При допросе обвиняемый сообщил, что совершенные им действия видел в сети Интернет. Наряду с обстоятельствами совершенного преступления следователем устанавливаются способствовавшие ему причины и условия.

В ходе расследования также будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики. В настоящее время проводятся мероприятия, связанные с реабилитацией малолетнего потерпевшего.



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