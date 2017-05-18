В Удмуртии над 10-летним мальчиком надругался его 15-летний знакомый

Опубликована: Сегодня 10:45



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При допросе обвиняемый сообщил, что совершенные им действия видел в сети Интернет. Наряду с обстоятельствами совершенного преступления следователем устанавливаются способствовавшие ему причины и условия.В ходе расследования также будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики. В настоящее время проводятся мероприятия, связанные с реабилитацией малолетнего потерпевшего.