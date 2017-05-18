Жительница Ижевска наехала на мужчину, разворачиваясь на пешеходном переходе

Опубликована: Сегодня 11:31

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Водитель автомобиля "Тойота", 54-летняя женщина, выполняя маневр "разворот" наехала на пешехода. Мужчина 1972 года рождения переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло в Ижевске 17 мая в 12.58 напротив дома №18 по улице Красногеройская. В результате ДТП пешеход получил травмы.

В Госавтоинспекции отметили, что женщина разворачивалась в запрещенном месте – в зоне пешеходного перехода.



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