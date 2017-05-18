Жительница Ижевска наехала на мужчину, разворачиваясь на пешеходном переходе

Опубликована: Сегодня 11:31



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Как рассказали в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло в Ижевске 17 мая в 12.58 напротив дома №18 по улице Красногеройская. В результате ДТП пешеход получил травмы.В Госавтоинспекции отметили, что женщина разворачивалась в запрещенном месте – в зоне пешеходного перехода.