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Жительница Ижевска наехала на мужчину, разворачиваясь на пешеходном переходе
Опубликована: Сегодня 11:31 Водитель автомобиля "Тойота", 54-летняя женщина, выполняя маневр "разворот" наехала на пешехода. Мужчина 1972 года рождения переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как рассказали в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло в Ижевске 17 мая в 12.58 напротив дома №18 по улице Красногеройская. В результате ДТП пешеход получил травмы.
В Госавтоинспекции отметили, что женщина разворачивалась в запрещенном месте – в зоне пешеходного перехода.
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