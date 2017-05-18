Продать иномарки и пересесть на ижевские «Весты» решили в Постпредстве главы Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:16



фото: facebook.com/khomich фото: facebook.com/khomich

«Автомобили Lada Vesta (один из лидеров продаж в России) - собираются в Ижевске. И только в Ижевске. В Постпредстве Удмуртии в Москве часто ездят на машинах не производства Удмуртии», - написал Хомич.По его словам, в Постпредстве продадут иномарки и купят машины, «сделанные у нас». «Тут же вывод и решение. Мы меняем автопарк. Продаем нынешние машины (иномарки) - и покупаем свои, сделанные у нас», - поделился планами Хомич, размечтавшийся о желтой гоночной Lada Vesta.