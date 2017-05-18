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Продать иномарки и пересесть на ижевские «Весты» решили в Постпредстве главы Удмуртии
Опубликована: Сегодня 12:16 После посещения врио Главы Удмуртии Александром Бречаловым Ижевского автозавода LADA, постоянный представитель главы региона при Президенте России Михаил Хомич заявил, что постпредство пересядет со своих иномарок на ижевские «Весты». Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук».
«Автомобили Lada Vesta (один из лидеров продаж в России) - собираются в Ижевске. И только в Ижевске. В Постпредстве Удмуртии в Москве часто ездят на машинах не производства Удмуртии», - написал Хомич.
По его словам, в Постпредстве продадут иномарки и купят машины, «сделанные у нас». «Тут же вывод и решение. Мы меняем автопарк. Продаем нынешние машины (иномарки) - и покупаем свои, сделанные у нас», - поделился планами Хомич, размечтавшийся о желтой гоночной Lada Vesta.
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