В Ижевске отечественная легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой

Опубликована: Сегодня 13:53



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

ДТП произошло на ул. Ленина по движению в сторону центра, между остановками "Радиотехника" и "Рембыттехника" около 13.00. В аварии пострадал водитель Лады. С травмами на реанимобиле его отвезли в медицинское учреждение.