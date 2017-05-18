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В Ижевске отечественная легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой
Опубликована: Сегодня 13:53 В Ижевске отечественная легковушка несколько раз перевернулась после столкновения с иномаркой. Как пишут очевидцы в группе ИГГС, водитель кроссовера "SsangYong Actyon", выезжая с ул. Самсонова, не предоставил преимущество в движении "LADA Granta". Легковой автомобиль после столкновения несколько раз перевернулся и встал на крышу.
ДТП произошло на ул. Ленина по движению в сторону центра, между остановками "Радиотехника" и "Рембыттехника" около 13.00. В аварии пострадал водитель Лады. С травмами на реанимобиле его отвезли в медицинское учреждение.
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