За угон автомобиля такси в Ижевске задержан ранее судимый местный житель

Опубликована: Сегодня 14:44

фото: penzavzglyad.ru
За угон автомобиля такси в Ижевске задержан ранее судимый местный житель. Сообщение в полицию о совершенном преступлении поступило около 6 часов утра 17 мая от 26-летнего ижевчанина.

Водитель автомобиля «Хендай», оборудованного шашками такси, заметил клиента на одной из улиц города и решил подвезти его до дома. Как уточнили в пресс-службе МВД по Удмуртии, по дороге они заехали на автозаправочную станцию на ул. Зимней. Пока водитель расплачивался на кассе, пассажир пересел на его место и уехал в неизвестном направлении. Позже автомобиль обнаружили в одном из дворов по ул. Степной.

По «горячим следам» правоохранители задержали ранее судимого за совершение аналогичного преступления 28-летнего автослесаря ижевского предприятия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

До избрания меры пресечения злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



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