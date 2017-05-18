Задержанного с наркотиками Лёву из "Би-2" могут выдворить из России

Опубликована: Сегодня 15:34

фото: visualrian.ru
Вчера в Москве на стадионе "Открытие-арена" был задержан один из лидеров музыкальной группы "Би-2" — Лёва. Как стало известно, это случилось при его попытке пройти на ВИП-трибуну за час до футбольного матча между "Спартаком" и "Тереком".

Как пишет Лайф, у музыканта нашли пакетик с марихуаной весом около 0,5 гр. Теперь столичная полиция будет ходатайствовать о выдворении из России солиста группы "Би-2" Егора Бортника (это его настоящее имя). Мужчина является гражданином Израиля и в России находится благодаря безвизовому режиму между двумя государствами.

Административное дело по статье "Незаконный оборот наркотических средств", которое было возбуждено в отношении Бортника, предусматривает наказание в виде ареста на 15 суток или штрафа. Но в связи с тем, что он иностранный гражданин, в случае признания его судом виновным, его могут депортировать за пределы РФ.
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