Штраф в 5 тыс рублей могут ввести в Удмуртии за парковку на газонах и детских площадках

Опубликована: Сегодня 16:23

фото: goroddomodedovo.ru
Проект нового закона о штрафе за парковку на газонах и детских площадках Ижевска рассмотрят депутаты Госсовета Удмуртии. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал председатель постоянной парламентской комиссии по нацполитике, общественной безопасности, регламенту и организации законодательного органа региона Энвиль Касимов.

В новом региональном законе о запрете парковки на газонах, детских и спортивных площадках прописан штраф в 5 тысяч рублей. В случае принятия законопроекта Госсоветом Удмуртии, следить за его исполнением будет муниципальная милиция Ижевска. Документ рассмотрят на июньской сессии парламента.

1 марта 2017 года Верховный суд России принял решение о признании недействительным закона Удмуртской Республики о запрете парковаться на газонах и детских площадках. Инициатива об отмене регионального закона исходила от гражданки, которая не согласилась с тем, что ее наказали за стоянку на детской площадке. Она обратилась в верховный суд, который удовлетворил ее иск, так как подобные административные штрафы могут вводить на федеральном уровне, а не региональном.

Позже законодатели Удмуртии предложили выйти с новым законопроектом о парковках во дворах многоквартирных домов, в котором будет сформулирована необходимость запрета парковаться на детских площадках и газонах. Данный вопрос 13 апреля этого года обсудили участники заседания постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета.



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