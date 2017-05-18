Сотрудники ГИБДД спасли из горящего дома в Воткинске семью из трех человек

Опубликована: Сегодня 17:16



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Патрулировавшие район инспекторы - лейтенант полиции Андрей Шутов и лейтенанта полиции Дмитрий Булдаков в 3 часа 12 минут заметили горящий дом по улице Морозова. В это время дом уже был охвачен пламенем, но тушение еще не проводилось.Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно сообщили о возгорании дома в МЧС и начали оповещать жителей близлежащих домов о пожаре. Жители загоревшегося дома – семья из троих человек находилась на приусадебном участке в доме, выход из которого им заблокировал огонь. Инспекторы ДПС помогли семье выбраться из зоны пожара и разместили их в патрульном автомобиле.После этого полицейские незамедлительно приняли меры по оцеплению зоны возгорания, так как огнем была повреждена линия электропередач, и оголенные провода представляли реальную опасность для граждан. В результате пожара огонь перешел на соседний дом и автомобиль. Благодаря грамотным и своевременным действиям инспекторов ДПС удалось избежать человеческих жертв на пожаре.Примечательно, что в 2009 году инспектор ДПС лейтенант полиции Андрей Шутов спас утопающего, за что в 2011 году награжден медалью «За спасение погибавших».