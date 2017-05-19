Почти каждый третий россиянин не употребляет алкоголь

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vdv-ozuevo.ru
Почти каждый третий россиянин не употребляет алкогольные напитки. Об пишет RT со ссылкой на исследование «Левада-Центра».

По результатам опроса, проведённого с 21 по 24 апреля 2017 года, 29% респондентов вообще не пьют алкогольные напитки.

При этом 30% опрошенных заявили, что пьют алкоголь реже одного раза в месяц, 16% — примерно раз в месяц.

По данным исследования, 30% пьющих людей употребляют за один раз приблизительно две рюмки водки, полбутылки пива или 1 литр пива.

Самые пьющие граждане готовы выпить за раз стакан водки, бутылку вина либо 2 литра пива — таких людей среди опрошенных оказалось 16%.


Теги
депутат Украина свадьба вода медицина погода занятость Малая Пурга семья Балезино Голливуд Новый год/Рождество мода безопасность Ижевск Москва выборы хоккей праздник ИжГТУ Игра конкурс здоровье бюджет Интернет терроризм ветеран Можга ГИБДД школа Глазов СКП торговля СМИ ГЖД видео пенсия правительство Александр Волков банк фестиваль оружие самолет Ува полиция зоопарк Удмуртия туризм штраф армия выставка технологии футбол Россия транспорт молодежь бизнес природа прокуратура инвалид наркотики кино Воткинск убийство ремонт творчество алкоголь суд Дмитрий Медведев животные образование розыск дороги Ижавто МВД телевидение преступление дети звезда Владимир Путин Сарапул Завьялово финансы Госсовет УР США пристав ЖКХ лес ДТП физкультура строительство МЧС промышленность долг спортсмен музыка рейтинг религия траур пожар
Все теги
Яндекс.Погода