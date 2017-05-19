Почти каждый третий россиянин не употребляет алкоголь

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vdv-ozuevo.ru фото: vdv-ozuevo.ru

По результатам опроса, проведённого с 21 по 24 апреля 2017 года, 29% респондентов вообще не пьют алкогольные напитки.При этом 30% опрошенных заявили, что пьют алкоголь реже одного раза в месяц, 16% — примерно раз в месяц.По данным исследования, 30% пьющих людей употребляют за один раз приблизительно две рюмки водки, полбутылки пива или 1 литр пива.Самые пьющие граждане готовы выпить за раз стакан водки, бутылку вина либо 2 литра пива — таких людей среди опрошенных оказалось 16%.