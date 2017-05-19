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По мнению Александра Бречалова, в Удмуртии не самые плохие дороги
Опубликована: Сегодня 09:17 По мнению врио Главы Удмуртии Александра Бречалова, в регионе не самые плохие дороги. Об этом пишет Комсомольская правда.
- Когда говорят, что в Удмуртии самые плохие дороги, это не правда, - рассказал Александр Бречалов.
Также было отмечено, что 85% федеральных и региональных дорог соответствует нормативам. А местных дорог, которые соответствуют норме, всего 45% - это на 20% хуже, чем в среднем по всей России.
- Не стоит искать, кто виноват, а нужно искать решение. И я сейчас ориентирую свою команду, всех, с кем стал работать, не оборачиваться назад, - сообщает врио Главы региона.
На данный момент - это самая важная задача и решать ее будут эффективно. Отмечается, что дорожный фонд Удмуртии составляет более 6 миллиардов рублей.