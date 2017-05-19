По мнению Александра Бречалова, в Удмуртии не самые плохие дороги

Опубликована: Сегодня 09:17

фото: club-rf.ru
По мнению врио Главы Удмуртии Александра Бречалова, в регионе не самые плохие дороги. Об этом пишет Комсомольская правда.

- Когда говорят, что в Удмуртии самые плохие дороги, это не правда, - рассказал Александр Бречалов.

Также было отмечено, что 85% федеральных и региональных дорог соответствует нормативам. А местных дорог, которые соответствуют норме, всего 45% - это на 20% хуже, чем в среднем по всей России.

- Не стоит искать, кто виноват, а нужно искать решение. И я сейчас ориентирую свою команду, всех, с кем стал работать, не оборачиваться назад, - сообщает врио Главы региона.

На данный момент - это самая важная задача и решать ее будут эффективно. Отмечается, что дорожный фонд Удмуртии составляет более 6 миллиардов рублей.


Теги
Москва Украина Малая Пурга семья МВД фестиваль Александр Волков ГЖД погода правительство Глазов депутат ЖКХ Балезино инвалид армия торговля пенсия Удмуртия творчество выборы траур технологии дети школа медицина ИжГТУ Россия Госсовет УР Владимир Путин самолет Игра терроризм занятость ГИБДД спортсмен суд транспорт животные ремонт вода США строительство Голливуд Ижевск телевидение образование промышленность штраф лес МЧС кино видео зоопарк Завьялово футбол пристав СКП музыка рейтинг туризм мода долг прокуратура дороги Дмитрий Медведев полиция Можга наркотики безопасность преступление убийство СМИ праздник бизнес хоккей звезда конкурс здоровье Ува ДТП розыск религия банк природа пожар финансы бюджет Сарапул Новый год/Рождество Интернет алкоголь выставка оружие ветеран молодежь свадьба Ижавто физкультура Воткинск
Все теги
Яндекс.Погода