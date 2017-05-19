По мнению Александра Бречалова, в Удмуртии не самые плохие дороги

Опубликована: Сегодня 09:17



фото: club-rf.ru фото: club-rf.ru

- Когда говорят, что в Удмуртии самые плохие дороги, это не правда, - рассказал Александр Бречалов.Также было отмечено, что 85% федеральных и региональных дорог соответствует нормативам. А местных дорог, которые соответствуют норме, всего 45% - это на 20% хуже, чем в среднем по всей России.- Не стоит искать, кто виноват, а нужно искать решение. И я сейчас ориентирую свою команду, всех, с кем стал работать, не оборачиваться назад, - сообщает врио Главы региона.На данный момент - это самая важная задача и решать ее будут эффективно. Отмечается, что дорожный фонд Удмуртии составляет более 6 миллиардов рублей.