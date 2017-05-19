Студенту ижевского техникума грозит от 10 до 20 лет заключения за сбыт наркотика

Опубликована: Сегодня 10:01



фото: novosti33.ru фото: novosti33.ru

Сотрудникам полиции молодой человек рассказал, что наркотическое средство приобрел в сети Интернет, а «закладку» забрал у гаражей по ул. Союзной.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.