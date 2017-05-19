Студенту ижевского техникума грозит от 10 до 20 лет заключения за сбыт наркотика

Опубликована: Сегодня 10:01

фото: novosti33.ru
За сбыт синтетического наркотика в Ижевске задержали студента техникума. При себе у 17-летнего дилера оказалось 46,03 гр. запрещенного вещества, которые он пытался продать у дома по ул. Кунгурцева.

Сотрудникам полиции молодой человек рассказал, что наркотическое средство приобрел в сети Интернет, а «закладку» забрал у гаражей по ул. Союзной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.


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