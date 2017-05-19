В Удмуртии выясняют, какой вред причинен очередным разливом нефти в Каракулинском районе

Опубликована: Сегодня 10:48



фото: activatica.org фото: activatica.org

В Управлении отметили, что разлив нефтепродуктов может крайне негативно отразиться на химическом составе, свойствах и структуре почв, так как вещества, входящие в состав нефти и нефтепродуктов, являются токсичными, нередко канцерогенными.«После получения результатов испытаний, подтверждающих ухудшение плодородия почв, в отношении виновных лиц будут предприняты меры административного реагирования», - уточнили специалисты ведомства.