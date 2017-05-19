В Удмуртии выясняют, какой вред причинен очередным разливом нефти в Каракулинском районе

Опубликована: Сегодня 10:48

фото: activatica.org
На территории Каракулинского района Удмуртии зафиксирован разлив нефтепродуктов при порыве трубопровода. Информация о происшествии поступила в Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, специалисты которого провели осмотр земельного участка, отобрали почвенные пробы и направили их в испытательный центр ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» для исследования химико-токсикологических показателей.

В Управлении отметили, что разлив нефтепродуктов может крайне негативно отразиться на химическом составе, свойствах и структуре почв, так как вещества, входящие в состав нефти и нефтепродуктов, являются токсичными, нередко канцерогенными.

«После получения результатов испытаний, подтверждающих ухудшение плодородия почв, в отношении виновных лиц будут предприняты меры административного реагирования», - уточнили специалисты ведомства.



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