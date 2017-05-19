В Ижевске 22 мая отключат отопление

Опубликована: Сегодня 11:33

фото: vkonline.ru
Отопительный сезон в Ижевске завершится 22 мая. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом журналистам в пятницу, 19 мая, рассказал замглавы администрации города по ЖКХ Сергей Задорожный.

«Этот сезон получился одним из самых длинных - 252 дня. В понедельник, 22 мая, мы его завершаем. С четверга настало резкое потепление, в воскресенье будет пятый день, когда среднесуточная температура наружного воздуха превышает 8 градусов по Цельсию», - сказал Сергей Задорожный.

По его словам, коммунальщики ранее предполагали, что сезон завершится 4 мая и уже 11 числа начнутся подготовительные работы к отопсезону следующего года.

Задорожный также отметил, что этот сезон кардинально отличался от других. Коммунальщики за 10 суток вышли на нормативный режим, и все потребители получили теплоноситель.

«За этот период мы также снизили время устранения и локализации повреждений, этот показатель снизился на 70 процентов. Предварительно на 9 процентов уменьшилось и количество повреждений, и практически на нет сошла тяжелая и драматическая ситуация, когда у нас страдало имущество граждан и соцобъектов. В этом году ситуацию мы устранили. Впереди нас ждут серьезные работы», - сказал замглавы администрации Ижевска по ЖКХ, который напомнил, что в этом году условия гидравлических испытаний будут ужесточатся, для того чтобы выявить как можно больше слабых мест на теплосетях.


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