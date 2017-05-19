Александр Бречалов заявил о намерении участвовать в выборах Главы Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:16



фото: redo.me.uk фото: redo.me.uk

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов намерен участвовать в выборах главы республики от партии «Единая Россия». Как пишет День.орг, об этом он заявил сегодня журналистам перед началом встречи участников праймериз с приехавшим в Ижевск секретарем Генсовета партии Сергеем Неверовым.

Неверов при этом сообщил, что предложил Бречалову возглавить список партии на выборах в Госсовет Удмуртии.



Он добавил, что голосование по кандидатуре для выдвижения в главы Удмуртии будет проводиться на альтернативной основе.