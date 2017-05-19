Александр Бречалов заявил о намерении участвовать в выборах Главы Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:16

фото: redo.me.uk

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов намерен участвовать в выборах главы республики от партии «Единая Россия». Как пишет День.орг, об этом он заявил сегодня журналистам перед началом встречи участников праймериз с приехавшим в Ижевск секретарем Генсовета партии Сергеем Неверовым.

Неверов при этом сообщил, что предложил Бречалову возглавить список партии на выборах в Госсовет Удмуртии.

Он добавил, что голосование по кандидатуре для выдвижения в главы Удмуртии будет проводиться на альтернативной основе.



Загрузка...
Теги
Украина Новый год/Рождество транспорт Александр Волков свадьба ремонт кино СМИ армия Удмуртия инвалид пристав занятость природа ветеран религия депутат образование творчество Завьялово Ува наркотики выборы ДТП оружие дороги правительство СКП бизнес розыск долг преступление финансы Игра хоккей звезда праздник молодежь безопасность здоровье ГЖД Глазов Госсовет УР технологии терроризм вода фестиваль семья зоопарк штраф мода физкультура Балезино спортсмен Сарапул Малая Пурга конкурс траур полиция ИжГТУ самолет промышленность рейтинг торговля Дмитрий Медведев музыка алкоголь МВД туризм суд животные США строительство Владимир Путин ЖКХ Можга футбол бюджет Ижавто лес Голливуд МЧС Ижевск пожар убийство банк школа прокуратура погода дети выставка Москва Воткинск Интернет медицина Россия ГИБДД пенсия телевидение видео
Все теги
Яндекс.Погода