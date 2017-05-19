Оплата по факту: у жителей Ижевска спросят, как им лучше

Опубликована: Сегодня 13:15

фото: mari-el.gov.ru
Заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Задорожный поддержал переход на фактическую оплату за тепло. По его словам, сейчас коммунальщики хотят закрепить свою позицию мнением жителей столицы Удмуртии, пишет ИА «Сусанин».

«По этому вопросу наша позиция такова – оплата по 1/8, то есть фактическая оплата, это, вообще, правильно. Но переход он всегда бывает болезненным. Мы свою позицию хотим закрепить мнением жителей города, поэтому на общественном совете ЖКХ общественника Евсеева Александра попросили провести опрос, опрос хороший и качественный. Они сейчас занимаются подготовкой, здесь мы не будем торопиться и будем опираться на мнение жителей», - сказал Сергей Задорожный.

Он напомнил, что несколько городов Удмуртии уже поддержали переход на эту систему. «Воткинск и Можга уже приняли решение о переходе. В Ижевске опрос проведем летом, а переход, если за него проголосуют, состоится не ранее отопительного сезона 2018/19 годов», - сказал замглавы администрации Ижевска по ЖКХ.



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