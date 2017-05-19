Трое бандитов ограбили 29 мексиканских полицейских

Опубликована: Сегодня 14:02

фото: newspile.ru
Трое злоумышленников напали на автобус, который перевозил сотрудников мексиканской полиции из города Акапулько, штат Герреро, в столицу страны. Об этом пишет Газета.ру.

Как сообщается, полицейские следовали в Мехико на арендованном туристическом автобусе, чтобы провести там выходные, при них не было табельного оружия. Водитель транспортного средства был вынужден остановиться из-за поломки ночью на трассе. Этой возможностью и воспользовались преступники.

У полицейских забрали деньги, мобильные телефоны и личные вещи. В результате инцидента никто не пострадал.



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