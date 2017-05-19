Трое бандитов ограбили 29 мексиканских полицейских

Опубликована: Сегодня 14:02



фото: newspile.ru фото: newspile.ru

Как сообщается, полицейские следовали в Мехико на арендованном туристическом автобусе, чтобы провести там выходные, при них не было табельного оружия. Водитель транспортного средства был вынужден остановиться из-за поломки ночью на трассе. Этой возможностью и воспользовались преступники.У полицейских забрали деньги, мобильные телефоны и личные вещи. В результате инцидента никто не пострадал.