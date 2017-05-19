Тимофей Клабуков лишен членства

Опубликована: Сегодня 15:05

После исключения из партии председателя удмуртского регионального отделения партии «Яблоко» Тимофея Клабукова, местным «яблочникам» приходится перерегистрировать свою организацию.

Как сообщила «Аргументам в Ижевске» куратор удмуртского регионального отделения из центрального аппарата федеральной партии «Яблоко» Анна Незлученко, местное отделение находится в процессе перерегистрации, поскольку лишилось руководства. Завершить этот процесс необходимо до официального начала избирательной компании, чтобы принять участие в сентябрьских выборах в Госсовет Удмуртии, поэтому местные партийцы сейчас торопятся.

Руководство местного «Яблока» покинуло свой пост после того, как приняло решение возглавить и удмуртское подразделение иностранной некоммерческой организации «Открытая Россия». Ее еще в 2001 году организовали Михаил Ходорковский, один из идеологов «холодной войны» Генри Киссинджер, а также представитель могущественной европейской династии банкиров Натаниэль Ротшильд. А 25 марта в офисе удмуртского регионального отделения партии «Яблока» под председательством Тимофей Клабукова состоялось учреждение местного подразделения «Открытой России».

31 марта 2017 года федеральное бюро «Яблока» приняло решение считать членство в иных политических организациях несовместимым с участием в деятельности партии. Партийцам было предложено сделать выбор и до 10 апреля публично заявить о выходе из всех иных политических движений. В итоге, Михаил Назаров, экс-руководитель отделения партии, публично отрекся от работы в «Открытой России», а Тимофей Клабуков, который возглавлял местное отделение партии с 2015 года,  этого не сделал и теперь исключен из Яблока.

Но интересно другое. Клабуков организовал некое региональное движение «Ветер перемен», которое продолжает заседать на площадях регионального отделения Яблока по адресу: г.Ижевск, Ленина, 29. По крайней мере, это следует из бумаг, рассылаемых Тимофеем Клабуковым.

«Ветер перемен» - это нелегальная организация. Основатели движения считают его внепартийным и неполитическим. Но оно никем не зарегистрировано. Отношения местного «Яблока» и «Ветра перемен» тем более странны, что решение не участвовать в деятельности других политических сил федеральная партия приняла уже давно. В Ижевске же это требование не соблюдается.

Вместе с тем, на сайте федеральной партии «Яблока» Тимофей Клабуков по прежнему обозначен как председатель регионального отделения партии. Куратор удмуртского регионального отделения из центрального аппарата «Яблока» Анна Незлученко сообщила «Аргументам в Ижевске», что это временно. По ее словам, уже в начале июня, после перерегистрации местного представительства партии, буду проведены выборы. По ее словам, «Михаил Назаров - это предпочтительная кандидатура на пост председателя отделения».

Сам Михаил Назаров в разговоре с журналистом выразил уверенность, что уже в первой половине июня удмуртское отделение получит регистрационные документы и выберет руководство, после чего сможет принять участие в выборах депутатов регионального парламента.


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