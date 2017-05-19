В Ставрополье приостановили продажу сока, от которого девочка получила ожог

Опубликована: Сегодня 15:57

фото: 333v.ru

В Ставропольском крае ограничили продажу сока, от которого четырехлетняя девочка получила ожог. Опасный продукт проверят в Роспотребнадзоре края, пишет RG.

Как сообщили в ведомстве, за неделю было реализовано больше 280 упаковок этого товара, однако до несчастного случая в крае жалоб от населения не поступало. Тем не менее решено приостановить его реализацию, пока продукт не проверят в лаборатории.

Инцидент произошел 18 мая в Буденновске. Дедушка купил своей четырехлетней внучке фруктовый сок в одном из магазинов города. Выпив его, она получила ожог ротовой полости, после чего ее госпитализировали. Напиток также попробовали дедушка и владелец магазина. Они также получили повреждения, но медицинская помощь им не потребовалась.

Инцидентом заинтересовались в следственном управлении СК РФ. Там также проводят проверку, по факту которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела.




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