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Задержанная за грабеж ижевчанка ранее совершила еще одно преступление
Опубликована: Сегодня 16:39 Ижевчанка, проживающая в одном из частных домов по ул. Руднева, сообщила в полицию об ограблении: злоумышленница открыто похитила у нее мобильный телефон и золотые сережки.
По подозрению в грабеже правоохранители задержали 31-летнюю безработную местную жительницу. Они также выяснили, что женщина причастна к совершению еще одного преступления. Ночью 12 мая в том же доме на ул. Руднева злоумышленница из кармана куртки знакомой похитила мобильный телефон.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела. До избрания меры пресечения подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.
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