Задержанная за грабеж ижевчанка ранее совершила еще одно преступление

Опубликована: Сегодня 16:39



фото: cod63.ru фото: cod63.ru

По подозрению в грабеже правоохранители задержали 31-летнюю безработную местную жительницу. Они также выяснили, что женщина причастна к совершению еще одного преступления. Ночью 12 мая в том же доме на ул. Руднева злоумышленница из кармана куртки знакомой похитила мобильный телефон.По обоим фактам возбуждены уголовные дела. До избрания меры пресечения подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.