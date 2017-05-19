Задержанная за грабеж ижевчанка ранее совершила еще одно преступление

Опубликована: Сегодня 16:39

фото: cod63.ru
Ижевчанка, проживающая в одном из частных домов по ул. Руднева, сообщила в полицию об ограблении: злоумышленница открыто похитила у нее мобильный телефон и золотые сережки.

По подозрению в грабеже правоохранители задержали 31-летнюю безработную местную жительницу. Они также выяснили, что женщина причастна к совершению еще одного преступления. Ночью 12 мая в том же доме на ул. Руднева злоумышленница из кармана куртки знакомой похитила мобильный телефон.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. До избрания меры пресечения подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.



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