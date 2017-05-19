Опубликована: Сегодня 17:27





Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил властям Ижевска выделить обустройство набережной в отдельный проект.

«Этот объект имеет важное значение в жизни ижевчан и гостей столицы. С большой уверенностью могу сказать, что он интересен и потенциальным инвесторам. Давайте попробуем с ними поработать», — отметил он в беседе с журналистами ИА "Удмуртия".

И.о. председателя регионального правительства Виктор Савельев во время совещания рассказал, что после утверждения генплана Ижевске власти решили запретить строительство новых объектов этой зоне, хотя поступало много предложений. Главный архитектор города Владимир Некрсов также уточнил, что на этой территории находится 34 частных земельных участка.

ИА «Удмуртия» сообщает, что ранее публиковали три концепции благоустройства набережной. Жюри выбрало три лучших концепции, которые и представили на общественное обсуждение, предложив горожанам проголосовать за одну из них. Всего свое мнение высказали 7 тыс. 949 человек. Второй проект получил наибольшую поддержку, набрав 48,5%.

Однако, как сообщил глава города, ни одна из них не будет осуществляться в полном объеме.