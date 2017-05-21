В Удмуртии пьяный водитель ударил при задержании сотрудника ДПС

Опубликована: 20 Мая 2017 г. 16:43



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«Для прохождения процедуры медицинского освидетельствования правонарушитель был доставлен в больницу, где продолжил свои противоправные действия и в присутствии посторонних лиц в грубой нецензурной форме высказал оскорбления в адрес второго инспектора ДПС», - говорится в сообщении.За нападение на правоохранителей мужчине придется заплатить штраф в размере 8 тыс. рублей. Еще 30 тыс. рублей штрафа суд обязал его выплатить за езду в нетрезвом виде. Водительских прав он лишился на 1,5 года.