Променял любовь на телефон

Опубликована: 20 Мая 2017 г. 17:14



фото: ukr-today.com фото: ukr-today.com

Недавно девушка познакомилась в соцсети с молодым человеком. Через некоторое время общение вышло за рамки интернета, молодые люди неоднократно созванивались и даже встречались.Однажды студентка позвала нового знакомого к себе в гости , в квартиру на ул. 9 Января. Парень попросил у нее мобильный телефон «Айфон 6», чтобы позвонить, вышел в подъезд и пропал. Ижевчанка обратилась в полицию.Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»). По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний безработный ижевчанин, ранее судимый за кражу. Похищенное имущество изъято.До избрания меры пресечения злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.