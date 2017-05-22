Скончался Александр Волков, первый президент Удмуртии

Опубликована: 20 Мая 2017 г. 23:59

фото: newsy-world.ru
Сегодня, 20 мая, на 66-м году жизни скончался первый президент Удмуртии Александр Волков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель постоянной комиссии по нацполитике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Удмуртской Республики Энвиль Касимов. «Умер первый Президент Удмуртии Александр Александрович Волков», - написал он вечером в субботу.

Энвиль Касимов

Умер первый Президент Удмуртии Александр Александрович Волков.



Позже это сообщение подтвердил бывший пресс-секретарь экс-главы региона Виктор Чулков, разместив на своей странице в Facebook печальное сообщение. «Больно и пусто в душе: умер Александр Александрович Волков», - написал Чулков.

Виктор Чулков

Больно и пусто в душе: умер Александр Александрович Волков.



Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Волков скончался в Германии, где проходил лечение в одной из клиник.

Александр Александрович Волков, родился 25 декабря 1951 года. В 1996 окончил Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли (экономист международного бизнеса), в 1978 - Пермский политехнический институт (инженер-строитель)
С 1986 по 1989 годы работал в должности председателя Глазовского городского исполкома.
1989 год - назначен на пост первого заместителя председателя Госплана Удмуртии, а позже стал председателем Государственного комитета по архитектуре и строительству, был заместителем председателя Совета Министров Удмуртии.
1993 год - был назначен на должность председателя Совета Министров Удмуртской Республики, был сенатором Совета Федерации.
С апреля 1995 года - председатель Госсовета Удмуртии.
1999 год - переизбран на должность председателя Госсовета Удмуртии.
2000 год - избран президентом Удмуртии, 2004 - переизбран на второй срок.
В феврале 2009 года вновь был избран на очередной президентский срок Госсоветом Удмуртской Республики по предложению Президента России Дмитрия Медведева.
В феврале 2014 года Волков ушел в отставку с поста президента, стал сенатором Совета Федерации.
В Совете Федерации работал заместителем председателя Комитета по науке, образованию и культуре.


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