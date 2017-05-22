Опубликована: Сегодня 15:52



Фото сайта udmurt.media Фото сайта udmurt.media

Отпевание первого Президента Удмуртии Александра Волкова пройдет в Свято-Михайловском Соборе. Напомним, Александр Александрович скончался в субботу, 20 мая в Германии, где проходил лечение.

Известно, что сам собор был восстановлен благодаря участию Александра Волкова. 11 февраля 2000 года президиум Госсовета и правительство Удмуртии приняли постановление о воссоздании храма.

Пока точная дата отпевания не известна, но пройдет оно не ранее 24 мая.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с кончиной Александра Волкова. Соболезнования в связи со смертью первого и единственного президента Удмуртии выразил губернатор Брянской области, откуда родом Александр Волков. Поступают соболезнования от депутатов Госсовета Удмуртии и Госдумы России, многих политических деятелей.