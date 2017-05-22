Отпевание первого президента Удмуртии Александра Волкова пройдет в Свято-Михайловском соборе

Опубликована: Сегодня 15:52

Фото сайта udmurt.media

Отпевание первого Президента Удмуртии Александра Волкова пройдет в Свято-Михайловском Соборе. Напомним, Александр Александрович скончался в субботу, 20 мая в Германии, где проходил лечение.

Известно, что сам собор был восстановлен благодаря участию Александра Волкова. 11 февраля 2000 года президиум Госсовета и правительство Удмуртии приняли постановление о воссоздании храма. 

Пока точная дата отпевания не известна, но пройдет оно не ранее 24 мая.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с кончиной Александра Волкова. Соболезнования в связи со смертью первого и единственного президента Удмуртии выразил губернатор Брянской области, откуда родом Александр Волков. Поступают соболезнования от депутатов Госсовета Удмуртии и Госдумы России, многих политических деятелей. 

В некрологе, опубликованном от имени врио главы Удмуртии Александра Бречалова приводятся достижения, которых смогла добиться республика под управлением Александра Волкова: «В 6 раз вырос объём промышленного производства. Сформировался мощный агропромышленный комплекс, сегодня обеспечивающий лидирующие позиции республики в России по производству продовольствия. Активно велось строительство. Построено 5,5 млн. квадратных метров жилья, более 600 объектов социальной сферы — в образовании, здравоохранении, в области культуры и спорта. Возведены знаковые для Удмуртии объекты, особое место среди которых занимает Свято-Михайловский собор».


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