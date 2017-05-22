Серийного педофила из Глазова могут направить на принудительное лечение

Опубликована: Сегодня 17:04



Фото сайта "Астромедиан". Фото сайта "Астромедиан".

В Верховный суд Удмуртии поступило уголовное дело против 47-летнего педофила из Глазова о направлении на принудительное лечение.

Мужчину с подросткового возраста не раз привлекали к уголовной ответственности за то, что он приставал к детям. В октябре 2016 года он в очередной раз вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за болезненную любовь к малолетним. Однако уже в январе 2017 года он нашел себе очередную жертву - заманил ребенка в подъезд одного из домов в Глазове и надругался.

В пресс-службе прокуратуры Удмуртии сообщили, что эксперты считают мужчину невменяемым. У педофила болезненное состояние психики в виде педофилии. Он не в состоянии контролировать свои действия и корректировать свое поведение при общении с детьми.