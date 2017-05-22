В Канаде голодный морской лев утащил девочку под воду

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: скриншот видео
Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона весьма необычное происшествие с участием ребенка и морского льва. Видео инцидента, произошедшего на днях в Британской Колумбии - провинции, расположенной на западе Канады, опубликовал телеканал "360".

Группа любопытствующих расположилась на пирсе, чтобы понаблюдать за морским львом, который приплыл туда в поисках пищи - в этом месте швартуются рыболовецкие суда и некоторые из членов их команд не прочь иногда подкормить морских обитателей.

Не обнаружив вожделенной рыбы, морской лев некоторое время поплавал вдоль пирса, после чего ловко ухватил девочку, сидевшую на самом краю, и утащил ее в воду.

Мужчина, сопровождавший ребенка, нырнул следом и быстро извлек свою подопечную на сушу. Сообщается, что девочка не пострадала, однако очень сильно испугалась и пока что опасается подходить к воде из-за боязни морских львов.


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