В Канаде голодный морской лев утащил девочку под воду

Опубликована: Сегодня 08:30



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Группа любопытствующих расположилась на пирсе, чтобы понаблюдать за морским львом, который приплыл туда в поисках пищи - в этом месте швартуются рыболовецкие суда и некоторые из членов их команд не прочь иногда подкормить морских обитателей.Не обнаружив вожделенной рыбы, морской лев некоторое время поплавал вдоль пирса, после чего ловко ухватил девочку, сидевшую на самом краю, и утащил ее в воду.Мужчина, сопровождавший ребенка, нырнул следом и быстро извлек свою подопечную на сушу. Сообщается, что девочка не пострадала, однако очень сильно испугалась и пока что опасается подходить к воде из-за боязни морских львов.