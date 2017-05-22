На пересечении Воткинского и Славянского шоссе затруднено движение

Опубликована: Сегодня 10:07

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В Ижевске на перекрестке улиц Воткинское и Славянское шоссе изменена схема движения транспорта. Связано это с порывом водопровода и возникшим с связи с этим разрушением асфальта.

«В связи с проведением работ по устранению последствий порыва водовода высокого давления и последующего разрушения дорожного полотна в зоне перекрестка ул. Воткинское и Славянское шоссе установлены временные дорожные знаки, въезд на перекресток с ул. Славянское шоссе, а также выезд с перекрестка от ул.Воткинское шоссе осуществляется по одной полосе», - говорится в сообщении 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.

Водителей просят соблюдать внимательность при перестроении и требования временных дорожных знаков, а также, по возможности, выбирать пути объезда. Об окончании проведения работ горожане будут дополнительно проинформированы.


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