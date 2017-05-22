На пересечении Воткинского и Славянского шоссе затруднено движение

Опубликована: Сегодня 10:07



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

«В связи с проведением работ по устранению последствий порыва водовода высокого давления и последующего разрушения дорожного полотна в зоне перекрестка ул. Воткинское и Славянское шоссе установлены временные дорожные знаки, въезд на перекресток с ул. Славянское шоссе, а также выезд с перекрестка от ул.Воткинское шоссе осуществляется по одной полосе», - говорится в сообщении 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.Водителей просят соблюдать внимательность при перестроении и требования временных дорожных знаков, а также, по возможности, выбирать пути объезда. Об окончании проведения работ горожане будут дополнительно проинформированы.