Неудавшийся зять обокрал жительницу Ижевска, приходя общаться с ребенком

Опубликована: Сегодня 11:48



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В настоящее время в отношении подозреваемого по ч.1 ст.158 УК РФ - «Кража» возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного изъята. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.