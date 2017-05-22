Неудавшийся зять обокрал жительницу Ижевска, приходя общаться с ребенком

Опубликована: Сегодня 11:48

фото: kirovnet.ru
За кражу ювелирных украшений в Ижевске задержали ранее судимого местного жителя. 31-летний мужчина приходил в квартиру на ул. 9-я Подлесная, где со своей матерью жила его бывшая гражданская жена, чтобы общаться с малолетним ребенком. В ходе таких встреч злоумышленник похищал золотые украшения, которые сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. Ущерб составил более 10 500 рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого по ч.1 ст.158 УК РФ - «Кража» возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного изъята. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.



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