В ночь на вторник в Удмуртии похолодает до -2°С

Опубликована: Сегодня 12:31



фото: val.ua фото: val.ua

В Ижевске 24 мая ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2,+4°С, днем +14+16°С.В четверг, 25 мая также будет переменная облачность, но уже без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +2,+4°С, днем +18+20 градусов Цельсия.