В ночь на вторник в Удмуртии похолодает до -2°С

Опубликована: Сегодня 12:31

фото: val.ua
Синоптики предупреждают ижевчан о неблагоприятных погодных условиях. Так, по данным ФГБУ «Удмуртский ЦГМС», в ночь с 22 на 23 мая на территории Удмуртии ожидаются заморозки в воздухе до -2°С, на поверхности почвы -5°С. В ночь на среду, 25 мая похолодает в воздухе до -1°С, на почве до -3°С.

В Ижевске 24 мая ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2,+4°С, днем +14+16°С.

В четверг, 25 мая также будет переменная облачность, но уже без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +2,+4°С, днем +18+20 градусов Цельсия.



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