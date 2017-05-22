В Ижевске водитель такси протаранил три припаркованных автомобиля

Опубликована: Сегодня 13:18

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске водитель такси, 28-летний мужчина протаранил 3 припаркованных автомобиля. ДТП произошло в минувшее воскресенье, 21 мая в 01.05 около дома 16 улицы Ильфата Закирова.

Водитель иномарки с признаками алкогольного опьянения (от прохождения медицинского освидетельствования отказался) вылетел с дороги и повредил автомобили "Хендай ix35", "Шкода Фабия", "Лада Калина".

В результате ДТП водитель получил травмы.



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