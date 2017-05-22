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В Ижевске водитель такси протаранил три припаркованных автомобиля
Опубликована: Сегодня 13:18 В Ижевске водитель такси, 28-летний мужчина протаранил 3 припаркованных автомобиля. ДТП произошло в минувшее воскресенье, 21 мая в 01.05 около дома 16 улицы Ильфата Закирова.
Водитель иномарки с признаками алкогольного опьянения (от прохождения медицинского освидетельствования отказался) вылетел с дороги и повредил автомобили "Хендай ix35", "Шкода Фабия", "Лада Калина".
В результате ДТП водитель получил травмы.
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