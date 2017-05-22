В Ижевске водитель такси протаранил три припаркованных автомобиля

Опубликована: Сегодня 13:18



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель иномарки с признаками алкогольного опьянения (от прохождения медицинского освидетельствования отказался) вылетел с дороги и повредил автомобили "Хендай ix35", "Шкода Фабия", "Лада Калина".В результате ДТП водитель получил травмы.