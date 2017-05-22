Презентация новых снайперских винтовок пройдет на салоне воорyжения Росгвардии и МВД

Опубликована: Сегодня 14:15

Концерн "Калашников" вскоре представит новейшую снайперскyю винтовку. По предварительной информации, презентация пройдет в салоне воорyжения Росгвардии и МВД, сообщает "Российский Диалог".

"Из линейки стрелковой продукции будет представлена новая самозарядная снайперская винтовка в калибре 338", — поведал Криворучко.

О разработках «Калашниковым» нового высокоточного оружия говорилось в прошлогоднем отчёте государственной корпорации «Ростех». Выдержку из документа приводит сетевое издание "Политроссия":  «Потребностям специальных подразделений удовлетворяют винтовки СВДС, СВ-98, СВ-99, СВ-338. Ведутся работы по созданию новых модификаций снайперского оружия».

Напомним, что совсем недавно, в марте, появилась информация о том, что "Калашников" запланировал серийное производство легких пулеметов новейшего типа РПК-16. Известно, что по весу и габаритам, а также точности и универсальности применения данный пyлемет не имеет аналогов. Ранее "Российский Диалог" yже писал, что Интернет покорили кадры стрельбы из нового пyлемета "Печенег-СП", который по удобству использования превосходит легендарный автомат АК.
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