Избившему до смерти мать жителю Удмуртии грозит до 15 лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 15:09



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В рамках расследования уголовного дела следователем собрана достаточная доказательственная база, в том числе проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, криминалистические и иные экспертизы, допрошены свидетели. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.