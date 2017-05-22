Избившему до смерти мать жителю Удмуртии грозит до 15 лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 15:09

фото: aif.by
До 15 лет лишения свободы грозит 38-летнему жителю Юкаменского района Удмуртии, избившего до смерти свою мать. Находясь дома в состоянии сильного алкогольного опьянения, он поссорился с 63-летней матерью, несколько раз пнул ее, а затем несколько раз ударил кочергой по голове. После случившегося ни обвиняемый, ни его брат, присутствовавший при избиении, не вызвали скорую медицинскую помощь и, оставив мать в беспомощном состоянии, ушли на работу. Вечером на следующий день женщина от полученных травм скончалась.

В рамках расследования уголовного дела следователем собрана достаточная доказательственная база, в том числе проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, криминалистические и иные экспертизы, допрошены свидетели. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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