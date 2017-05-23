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Житель Сочи стал мультимиллионером, установив накануне лотерейный рекорд
Опубликована: Сегодня 15:59 В минувшее воскресенье, 21 мая в России был установлен абсолютный лотерейный рекорд. Игравшему в «Гослото «6 из 45» жителю Сочи судьба преподнесла ошеломляющий подарок: мужчина стал обладателем самого крупного суперприза за всю историю российских лотерей. Сумма выигрыша составила 364 685 787 рублей.
Известно, что судьбоносный билет обошелся южанину в 700 рублей. Победитель выбрал семь чисел в билете. Удачу принесла комбинация: 11, 44, 26, 3, 22, 34.
Каким образом новый герой государственных лотерей выбирал свои заветные числа и как в итоге распорядится гигантской суммой, станет известно, как только новоявленный мультимиллионер обратится за выигрышем.
До вчерашнего дня рекордсменом был житель Новосибирска и его выигрыш в 358 000 000 рублей.