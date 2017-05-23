Житель Сочи стал мультимиллионером, установив накануне лотерейный рекорд

Опубликована: Сегодня 15:59



фото: пресс-служба «Столото» фото: пресс-служба «Столото»

Известно, что судьбоносный билет обошелся южанину в 700 рублей. Победитель выбрал семь чисел в билете. Удачу принесла комбинация: 11, 44, 26, 3, 22, 34.Каким образом новый герой государственных лотерей выбирал свои заветные числа и как в итоге распорядится гигантской суммой, станет известно, как только новоявленный мультимиллионер обратится за выигрышем.До вчерашнего дня рекордсменом был житель Новосибирска и его выигрыш в 358 000 000 рублей.