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Президиум правительства Удмуртии прошел в коридоре, поскольку в зал чиновников не пустили
Опубликована: Сегодня 17:28 Президиум правительства сегодня был вынужден заседать в коридоре, потому что в традиционном зале заседаний правительства проходило другое мероприятие, сообщают очевидцы.
Как оказалось, сам президиум просто перенесли на час, но членов исполнительного органа власти об этом не предупредили. В итоге они встретились в коридоре, перед закрытыми дверями. ВРИО главы Удмуртии Александр Бречалов не стал дожидаться, когда двери зала откроются перед президиумом правительства и отправился на другую встречу.