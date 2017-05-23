Президиум правительства Удмуртии прошел в коридоре, поскольку в зал чиновников не пустили

Опубликована: Сегодня 17:28

Фото: сайт ombudsmanbiz18.ru.jpg
Президиум правительства сегодня был вынужден заседать в коридоре, потому что в традиционном зале заседаний правительства проходило другое мероприятие, сообщают очевидцы.

Как оказалось, сам президиум просто перенесли на час, но членов исполнительного органа власти об этом не предупредили. В итоге они встретились в коридоре, перед закрытыми дверями. ВРИО главы Удмуртии Александр Бречалов не стал дожидаться, когда двери зала откроются перед президиумом правительства и отправился на другую встречу.


Теги
Сарапул хоккей наркотики безопасность Новый год/Рождество телевидение погода ветеран банк Александр Волков животные Голливуд мода убийство Россия Завьялово туризм видео Москва прокуратура Воткинск суд медицина Можга физкультура музыка траур здоровье ИжГТУ ГИБДД США технологии пристав ГЖД преступление Ижавто СКП семья алкоголь армия финансы МВД праздник занятость Ува пожар розыск Ижевск оружие выборы фестиваль инвалид бизнес образование самолет пенсия звезда школа правительство молодежь ремонт депутат Интернет вода Украина Малая Пурга Глазов Балезино СМИ дороги промышленность кино Дмитрий Медведев Владимир Путин Госсовет УР зоопарк рейтинг терроризм МЧС Удмуртия бюджет ДТП свадьба полиция лес торговля футбол транспорт долг природа ЖКХ Игра конкурс строительство религия спортсмен творчество штраф выставка дети
Все теги
Яндекс.Погода