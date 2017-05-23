Президиум правительства Удмуртии прошел в коридоре, поскольку в зал чиновников не пустили

Опубликована: Сегодня 17:28



Фото: сайт ombudsmanbiz18.ru.jpg Фото: сайт ombudsmanbiz18.ru.jpg

Как оказалось, сам президиум просто перенесли на час, но членов исполнительного органа власти об этом не предупредили. В итоге они встретились в коридоре, перед закрытыми дверями. ВРИО главы Удмуртии Александр Бречалов не стал дожидаться, когда двери зала откроются перед президиумом правительства и отправился на другую встречу.