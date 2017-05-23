В России хотят ужесточить наказание за отказ водителей от медосвидетельствования

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: postila.ru
Министерство внутренних дел России предлагает ужесточить наказание для водителей, отказавшихся пройти проверку на опьянение. Поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы законопроекта планируют поднять размер штрафа с 30 до 35 тыс. рублей, а срок лишения прав – с 2 до 3 лет. «Нововведения позволят повысить профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - указывается в пояснительной записке.



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