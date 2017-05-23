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Журналиста Сергея Щукина осудили на 2,5 года строгого режима за вымогательство
Опубликована: Сегодня 20:22 Ленинский районный суд Ижевска в понедельник, 22 мая, приговорил к 2 годам 6 месяцам колонии строгого режима за вымогательство издателя интернет-газеты «День.org» Сергея Щукина.
Корреспондент информационного агентства «Сусанин» процитировал слова приговора, который вынес судья: «Признать Щукина Сергея Геннадьевича виновным в совершении преступления предусмотренного пунктом б, части 3 статьи 163 УК (Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере - прим. ред.) и назначить ему наказание с применением статьи 64 в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок наказания считать с 22 мая 2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Щукина по настоящему уголовному делу под домашним арестом с 1 мая 2014 года по 23 сентября 2014 года».
Следствие доказывало, что Сергей Щукин и главный редактор газеты «Ижевский наблюдатель» и руководитель независимого профсоюза работников завода «Ижмаш» Андрей Некрасов вымогали у генерального директора ОАО «НПО «Ижмаш» Константина Бусыгина 2,5 млн руб. за нераспространение негативной информации. Якобы с января по июль 2013 года обвиняемые опубликовали в СМИ негативные статьи о Бусыгине, которые, как считает следствие, порочили его честь, достоинство и деловую репутацию. По поручению гендиректора ОАО «НПО «Ижмаш» правоохранительные органы провели оперативный эксперимент, в ходе которого 300 тыс. руб. были зачислены на банковский счет, якобы указанный Сергеем Щукиным и Андреем Некрасовым. Некрасов давно сбежал в Литву. Это, если верить версии сайта «Росбалт», случилось после ареста ряда хакеров группировки "Шалтай-Болтай". Самого же Некрасова «Росбалт» назвал создателем ресурса «Биржа информации», где хакеры продают украденную переписку.
Приговор журналисту Сергею Щукину читали почти 7 часов. После вердикта суда Щукин попросил время на общение со своим адвокатом. После этого его увезли в автозаке.
По действующему законодательству, Сергей Щукин может не согласиться с вердиктом и подать апелляцию.