Житель Свердловской области, захвативший в Ижевске в заложники женщину и ее дочь, застрелился

Опубликована: Сегодня 09:16

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Накануне, 22 мая в Ижевске произошел трагический инцидент: в общежитии на ул. К. Маркса, 425 мужчина взял в заложники женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. Как сообщается на сайте республиканского МВД, в ходе переговоров с полицейскими злоумышленник покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову.

Сообщение о захвате заложников поступило на телефон оператора 02 в 16.44 часов. Горожане сообщили, что мужчина под угрозой предмета, похожего на пистолет, удерживает в комнате общежития  женщину и ее несовершеннолетнюю дочь.

На требования прибывших сотрудников Росгвардии мужчина дверь не открыл, удерживаемых силой женщину и ее дочь отпускать отказывался.

Правоохранители установили, что «террорист» – бывший сожитель захваченной в заложники женщины, неоднократно судимый житель Свердловской области. Он требовал дать ему время поговорить со своей бывшей любовью.

На протяжении двух часов с мужчиной вели переговоры руководители МВД и Росгвардии. В процессе переговоров удалось договориться выпустить из комнаты 16-летнюю дочь женщины, после чего захватчик покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Женщина и ее несовершеннолетняя дочь не пострадали, с ними работает психолог.
Загрузка...
Теги
алкоголь Можга природа СМИ Украина физкультура медицина Госсовет УР пожар ГИБДД фестиваль МЧС рейтинг правительство ЖКХ звезда семья ремонт депутат СКП Воткинск торговля США Ува преступление выборы самолет Интернет армия свадьба творчество технологии спортсмен наркотики долг полиция бизнес лес хоккей Новый год/Рождество промышленность животные Глазов Удмуртия банк молодежь ИжГТУ телевидение пристав пенсия штраф образование ветеран ДТП вода прокуратура транспорт выставка Ижевск погода Сарапул зоопарк Москва здоровье мода религия Россия школа Владимир Путин футбол праздник Балезино траур Игра занятость строительство туризм ГЖД Малая Пурга терроризм убийство бюджет видео дети Дмитрий Медведев Александр Волков оружие Завьялово кино Голливуд финансы дороги конкурс суд инвалид розыск МВД музыка безопасность Ижавто
Все теги
Яндекс.Погода