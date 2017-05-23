Житель Свердловской области, захвативший в Ижевске в заложники женщину и ее дочь, застрелился

Опубликована: Сегодня 09:16



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Сообщение о захвате заложников поступило на телефон оператора 02 в 16.44 часов. Горожане сообщили, что мужчина под угрозой предмета, похожего на пистолет, удерживает в комнате общежития женщину и ее несовершеннолетнюю дочь.На требования прибывших сотрудников Росгвардии мужчина дверь не открыл, удерживаемых силой женщину и ее дочь отпускать отказывался.Правоохранители установили, что «террорист» – бывший сожитель захваченной в заложники женщины, неоднократно судимый житель Свердловской области. Он требовал дать ему время поговорить со своей бывшей любовью.На протяжении двух часов с мужчиной вели переговоры руководители МВД и Росгвардии. В процессе переговоров удалось договориться выпустить из комнаты 16-летнюю дочь женщины, после чего захватчик покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Женщина и ее несовершеннолетняя дочь не пострадали, с ними работает психолог.