Синоптики предрекли Удмуртии еще две холодные ночи с заморозками до -3 °С

Опубликована: Сегодня 10:05



фото: photosight.ru фото: photosight.ru

Удмуртии предстоит перенести еще две холодные ночи, температура которых опустится до -3 °С. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написала руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртском ЦГМС Алла Шумихина.



«Прошедшей ночью на территории Удмуртии наблюдались заморозки в воздухе до -1 °С по северным районам, в низинах до -2°. На почве до -4 °С. Во всех районах республики отмечены заморозки в травостое (на высоте 2 см).



Предупреждение об ОЯ (опасном явлении) оправдалось. Впереди еще две холодные ночи, в которые заморозки прогнозируются преимущественно на почве (до -3 °С) и в травостое», - сообщила синоптик.