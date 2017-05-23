Синоптики предрекли Удмуртии еще две холодные ночи с заморозками до -3 °С

Опубликована: Сегодня 10:05

фото: photosight.ru

Удмуртии предстоит перенести еще две холодные ночи, температура которых опустится до -3 °С. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написала руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртском ЦГМС Алла Шумихина.

«Прошедшей ночью на территории Удмуртии наблюдались заморозки в воздухе до -1 °С по северным районам, в низинах до -2°. На почве до -4 °С. Во всех районах республики отмечены заморозки в травостое (на высоте 2 см).

Предупреждение об ОЯ (опасном явлении) оправдалось. Впереди еще две холодные ночи, в которые заморозки прогнозируются преимущественно на почве (до -3 °С) и в травостое», - сообщила синоптик.




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