"Крысы" унесли сыр на 2 млн рублей с молочного предприятия Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:55



фото: syl.ru фото: syl.ru

Следователи выяснили, что кража молочной продукции была совершена с марта по октябрь 2016 года работниками молокозавода. Товар вывозили частями, вводя в заблуждение водителей транспорта, развозивших продукцию в торговые точки, после чего реализовывали среди физических лиц. Общий ущерб, причинённый предприятию, составил около 2 млн рублей.Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Согласно санкции статьи, максимальное наказание за данное преступление - 10 лет лишения свободы.