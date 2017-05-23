"Крысы" унесли сыр на 2 млн рублей с молочного предприятия Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:55

фото: syl.ru
В краже сыра на 2 млн рублей с одного из молочных предприятий Удмуртии подозревают четырех жителей республики.

Следователи выяснили, что кража молочной продукции была совершена с марта по октябрь 2016 года работниками молокозавода. Товар вывозили частями, вводя в заблуждение водителей транспорта, развозивших продукцию в торговые точки, после чего реализовывали среди физических лиц. Общий ущерб, причинённый предприятию, составил около 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Согласно санкции статьи, максимальное наказание за данное преступление - 10 лет лишения свободы.



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